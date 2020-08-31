نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغني الكندي ذا ويكند يفوز بجائزة إم.تي.في لأفضل فيديو خلال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم حفل توزيع جوائز إم.تي.في للأغاني المصورة عبر الانترنت في معظمه يوم الأحد مع إقامة بعض العروض أمام عدد محدود من المشاهدين في أماكن بنيويورك.

وفاز المغني الكندي ذا ويكند بجائزة أفضل فيديو خلال العام عن ”بليندينج لايتس“.

وفازت ليدي جاجا بلقب فنانة العام كما فازت أغنية ”رين أون مي“ لليدي جاجا مع أريانا جراندي بجائزة أغنية العام.

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ذا ويكند

أبيل تسفاي أيضاً يُعرف باسم المسرح ذا ويكند هو مغني وكاتب ومنتج كندي.

ولاحقاً في عام 2010 تسفاي قام برفع فيديوهات لأغانيه على موقع يوتيوب تحت اسم ذا ويكند.