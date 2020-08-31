نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم النهار: لم أتوقع نجاح مسلسل "خمسة ونص" في المقال التالي
أوضح في تصريحات إعلامية أن فريق عمل المسلسل تعب كثيرا وكان هدفهم الأساسي أن يجد المسلسل قبولا لدى الجمهور.
وأكد أنهم حاولوا تقديم حالة فنية تليق بالجمهور، كونه عمل يعرض خلال رمضان ومع نجوم كبار ومخرج مبدع.
وأشار إلى أنه اندهش كثيرا من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل فى مصر، حيث لم يكن يتوقع انتشاره بين الجمهور المصري.
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