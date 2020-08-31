نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغريدة الإعلان عن وفقاة شادويك بوزمان تصنع التاريخ على تويتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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حققت التغريدة التي اعلن من خلالها وفاة النجم شادويك بوزمان، عددا تاريخي من حالات الاعجاب على موقع التغريدات تويتر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن التغريدة التي اعلن بها وفاة شادويك، حققت نسبة اعجاب تخطت الـ 6.9 مليون حالة إعجاب، لتكون التغريدة الأعلى تحقيقا لحالات الاعجاب في تاريخ موقع التغريدات.

ورحل عن عالمنا النجم الشاب شادويك بوزمان، عن عمر يناهز الـ 43، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تغريدة الإعلان عن وفقاة شادويك بوزمان تصنع التاريخ على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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