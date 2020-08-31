نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز اطلالات حفل جوائز MTV VMA 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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اقيمت أمس فعاليات حفل توزيع جوائز الفيديو كليب الذي تنظمه قناة MTV سنويا، والذي اقيم للمرة الأولى في عرض متنقل في الهواء الطلق بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، قائمة لأبرز الفائزين بالحفل هذا العام، وكان من ضمن النجمة ليدي جاجا وأريانا جراندي اللتان حصدتا جائزة أفضل اغنية للعام، عن اغنيتهن "Rain on Me".

وشارك في احياء الحفل عدد من النجمات الكبار كان من ضمنهم جاجا ومايلي سايرس وفريق BTS.



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