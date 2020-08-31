نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يعلن طرح نسخة جديدة من فيلم ROCKY 4 بمشاهد تظهر للمرة الاولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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احتفالا بمرور 35 عام على طرح الفيلم، اعلن النجم الكبير سيلفستر ستالون عن طرح نسخة جديدة لصالات العرض من فيلم روكي 4.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن النسخة الجديدة، ستشهد اضافة مشاهد لم تظهر في النسخة المطروحة من قبل، وهي مشاهد تم اقطتاعها بمعرفة مخرج النسخة الاصلية.

وستظهر للعلن مشاهد للمرة الأولى من الفيلم الكلاسيكي الذي طرحت منه 5 اجزاء من بطولة ستالون.



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