نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك رفالو ينعي شادويك بوزنان بلقطات مؤثرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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عقب رحيله الذي اثر على هوليوود والعالم، شارك في نعي النجم الراحل شادويك بوزمان الملايين من رواد السينما والفن والرياضة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قام النجم مارك رفالو الشهير بتجسيده لشخصية HULK، صورة نعى بها رحيل بوزمان، تضمنت اطفال قامو بنعيه مستخدمين شعار "واكندا إلى الأبد".
وعلق رفالو على التغريدة بقوله أن هذا ما تركه شادويك من تأثير، وهذا ما خلفه من ارث سيتذكر له دائما.
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