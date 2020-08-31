نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تعلن الغاء حملة ترويجية لآخر أفلام شادويك بوزمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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أعلنت شبكة نتفليكس عن الغائها لحلملة ترويجية كانت تحضر لها للترويج لفيلم Black Bottom الذي يعتبر آخر فيلم يطرح للنجم الراحل شادويك بوزمان.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Black Bottom، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة فايولا ديفيس.

وكانت نتفليكس تحضر لتنظيم عرض ترويجي للفيلم عبر تقنية الفيديو الافتراضي يشارك بها صناعه.



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