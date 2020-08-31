نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم TENET يحقق ايرادات على مستوى العالم 53 مليون دولار..قبل طرحه بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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حتى الآن لم يتم طرح فيلم المخرج كريستوفر نولان للعرض بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، ورغم ذلك نجح الفيلم في تحقيق ايرادات وصلت لـ 53 مليون دولار بصالات العرض التي طرح بها حول العالم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم يشارك في بطولته النجم روبرت باتينسون وديفيد دينزل واشنطن، وكان قد تكلف انتاجه ما يزيد عن 200 مليون دولار.

وطرح الفيلم حتى الآن في صالات عرض، شملت المملكة المتحدة، وعدد من الدول الاوروبية التي اعادت فتح سينماتها رسميا.



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