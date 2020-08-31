نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يطالب استديوهات مارفل بعدم تقديم بديل لشادويك بوزمان في شخصية "بلاك بانثر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قدم العديد من عشاق عالم مارفل السينمائي مطالبات لاستديوهات مارفل، بعد تقديم بديل يجسد شخصية الملك تتشاكا الذي جسدها النجم الراحل شادويك بوزمان في فيلم بلاك بانثر.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المطالبين بذلك من الجمهور، يرون ان تقديم شخصية جديدة كليا افضل لحفظ ذكرى شادويك بوزمان التي اثرت في الملايين من عشاق افلام مارفل.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن اي فنانين مرشحين لتجسيد شخصية بلاك بانثر غير انه سبق لـ مارفل تأكيد طرح جزء ثاني من الفيلم في 2022.



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