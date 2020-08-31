نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليندا هاميلتون تودع شقيقتها التوأم ليزلي التي توفت عن عمر يناهز الـ 63 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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نعت النجمة الكبير ليندا هاميلتون رحيل شقيقتها التوأم ليسلي التي توفت عن عمر يناهز الـ 63، والتي طالما شاركتها في مسيرتها الفنية كممثلة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الراحلة ليزلي هاميلتون، كانت تجسد دور الممثلة الدوبلير للنجمة ليندا هاميلتون شقيقتها، في العديد من افلام الاكشن التي ظهرت بها.
وكان من ضمن هذه الافلام، فيلم المدمر الذي شاركت ليندا في بطولته النجم الكبير أرنولد شوارزنجر.
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