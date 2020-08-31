نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر مغطى بالدماء في لقطات جديدة من تصويره أحدث أفلامه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم برادلي كوبر في لقطات جديدة من موقع تصوير فيلمه الجديد الذي يجسد به شخصية مصمم الازياء جون بيترز من فترة السعبينيات.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة ظهر بها برادلي مغطى بالدماء، من موقع تصوير الفيلم الجديد الذي لم يتم الاستقرار على عنوان رسمي له حتى الآن.
ويجتمع برادلي كوبر في هذا الفيلم مع المخرج الكبير Paul Thomas Anderson.
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