نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر مغطى بالدماء في لقطات جديدة من تصويره أحدث أفلامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

Advertisements

ظهر النجم برادلي كوبر في لقطات جديدة من موقع تصوير فيلمه الجديد الذي يجسد به شخصية مصمم الازياء جون بيترز من فترة السعبينيات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة ظهر بها برادلي مغطى بالدماء، من موقع تصوير الفيلم الجديد الذي لم يتم الاستقرار على عنوان رسمي له حتى الآن.

ويجتمع برادلي كوبر في هذا الفيلم مع المخرج الكبير Paul Thomas Anderson.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برادلي كوبر مغطى بالدماء في لقطات جديدة من تصويره أحدث أفلامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.