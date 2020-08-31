نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأجيلات تضرب فيلم عالم الديناصورات من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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تعرض فيلم عالم الديناصورات للتأجيل من جديد بسبب رفض النجم كريس برات للسفر لتصوير الفيلم خارج المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم كانت تجرى تصويره مشاهده في بريطانيا في الوقت الحالي، وتقرر سفر فريق العمل لجزيرة مالطا لاستكمال التصوير.

وتم التأجيل بسبب رفض كريس برات للسفر لمالطا خوفا من فيروس كورونا وآثر تأجيل المشاهد المطلوب تصويرها لأجل غير مسمى.



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