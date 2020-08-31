نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية محمد علي رزق فى مسلسل "خيط حرير" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يُشارك الفنان محمد علي رزق
في مسلسل "خيط حرير"، ويُجسد خلال الأحداث دور طبيب جراح يُدعى "مجدي"، وهو زوج هنادى مهنى.
مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، أحمد خليل، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي نسمة النجار، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق حاليًا عرض فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، وهو بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، معتز هشام، وهو من تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.
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