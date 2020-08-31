" هنعمل لغبطيطا" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة

نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ5 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.