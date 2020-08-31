نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت نور عصام إمام -ابنة شقيق الزعيم عادل إمام- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار مجددًا على السوشيال ميديا.
قامت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ لم يظهر «ربيع» ضمن قائمة المتابعين لدى الزوج.
شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بفيديو جديد لها أثناء تجهيزها لدخول غرفة العمليات في احد المستشفيات بالدول الأوربية.
كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل الحادث المروع الذى تعرضت له مساء أمس، مع ابنتها، على طريق العلمين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. فيديو لبسمة وهبة قبل دخولها غرفة العمليات.. تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته.. وابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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