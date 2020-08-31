وعلقت مادلين علي الصور : "كلمة شكر قليلة لكل المحبين والأصدقاء اللي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة على شفافي وما نسيوا عيد ميلادي". وتابعت: "كل سنة بيتحول شهر أغسطس لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل أهلي وأصدقائي ومحبيني مشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم اللي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة".



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مادلين مطر تحتفل بعيد ميلادها .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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