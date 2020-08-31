شريف منير ساخرا من الجمهور: الفنانين بيصيفوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

نشر شريف منير صورة جديدة له مع أحمد السقا و أحمد رزق، و ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر شريف منير في الصورة من خلال سفره إلى إحدى المدن الساحليه لقضاء عطلته الصيفية و علق ساخرا:" آدي يا سيدي الفنانين .. عايشين في الفتّه .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس في الحَرررر و القرف .. حرام عليكم .. حِسّوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين ."

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "و مين قالك ان الناس بتقول كده " و " بس المايوهات حكايه" و " ليه الاستفزاز" و " منورين يا نجوم ".

وكانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد.

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وأطلق حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتأكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي.