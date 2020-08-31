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تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته ندى محمود

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قامت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ لم يظهر «ربيع» ضمن قائمة المتابعين لدى الزوج. 
وفي المقابل، قام علي ربيع، بإلغاء المتابعة لـ ندى محمود، أيضًا فلم تظهر هي الأخرى ضمن قائمة متابعيه عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام، الأمر الذي يشير إلى أنهما قاما بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض، أو أن أحدًا منهما قم بعمل حظر «بلوك» للآخر. 

ويشير التصرف الأخير إلى أحتمالية توتر العلاقة من جديد بين علي ربيع وندى محمود، بعد أن قرر الثنائي في شهر مارس الماضي، العدول والترجع عن الطلاق. 

وكانت ندى محمود، أعلنت في مارس الماضي، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عن عودتها لزوجها نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، وذلك بعد انفصال دام أكثر من سنة.

كتبت زوجة علي ربيع، حينها: «النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني، أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض». 

وتابعت: «كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا وأكاذيب إحنا الاتنين، النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليه أنتِ في مقام ماما، ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما». 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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