نادية مصطفى تكشف رحلة تعافيها من فيروس كورونا:"عشت أيام رعب"

فاجأت الفنانة نادية مصطفى الجمهور اليوم بالكشف عن قصة إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ونشرت تدوينة لها على فيسبوك كشفت به تفاصيل رحلة تشخصيها وتعافيها من الفيروس.

نادية مصطفى تصاب بفيروس كورونا

وقالت نادية مصطفى في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. بعد عزلي ١٦يوم وتأكدي بعد ٣ تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئناني على نفسي بإنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إني عشت الأيام اللي فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا.. الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".

نادية مصطفى تكشف تفاصيل رحلة علاجها من كورونا

ووجهت نادية مصطفى الشكر للأطباء ولأصدقائها ومنهم المطرب هاني شاكر وكذلك زوجها وعائلتها وقالت في تدوينتها:"شكراً جزيلاً لاخواتى وعشرة عمري الغالي هاني شاكر، شكراً إخواتى وعائلتي الجميلة، شكراً لله لإنه رزقني بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا ٢٤ ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتي".

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ووجهت رسالة إلى زوجها وقالت:"وشكرا كتير أوى بأه لشريك حياتى، اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى.. ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا..بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان، ويا رب يخلصنا من الرعب اللى احنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون .. ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر".

آخر ظهور لنادية مصطفى قبل إصابتها بكورونا

ويذكر أن آخر ظهور للفنانة نادية مصطفى كان في جنازة الفنان الراحل سمير الاسكندراني في منتصف الشهر الجاري، وحضرت الجنازة برفقة الفنان هاني شاكر، قبل ان تعلن عن إصابتها وتعافيها من كورونا اليوم بعد 16 يوم من العزل في منزلها.