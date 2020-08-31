بسمة وهبة توثق بالفيديو لحظة دخولها غرفة العمليات وتقلق الجمهور بخضوعها لجراحة بدون تخدير!

أقلقت المذيعة بسمة وهبة الجمهور في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت عن سفرها إلى الخارج في رحلة علاج، ونشرت عدة فيديوهات لها من داخل غرفة العمليات وكشفت عن تفاصيل الجراحة التي ستخضع لها.

بسمة وهبة تكشف تفاصيل عمليتها الجراحية

وبعد أيام من كشفها عن سفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، كشفت بسمة وهبة عن تفاصيل العملية الجراحية التي ستخضع لها، وقالت إنها عملية جراحية صغيرة لأخذ عينة من أنسجتها من أجل إجراء فحوصات وتحاليل عليها، وأقلقت الجمهور بسبب خضوعها لهذا الإجراء والذي يجرى للكشف عن الخلايا السرطانية، وتؤخذ بأكثر من طريقة من الجسد.

بسمة وهبة تنشر فيديو للحظة دخولها العمليات

ونشرت بسمة وهبة فيديو وهي تستمع للقرآن الكريم في لحظة استعداداها للخضوع للجراحة في المستشفى، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وعلقت على الفيديو قائلة:" ويبقي في النهاية كلام الله هو القوه والأمان وعلاقتنا بالله دوت الخليج الطمأنينة وطوق النجاة بإذن الله".

وحاولت بسمة وهبة التغلب على التوتر والقلق قبل لحظات من خضوعها للجراحة بالحديث مع الجمهور ونشر فيديو يوثق حالتها، ونشرت قبله فيديو أيضاً وقالت إنها ستخضع لجراحة بدون تخدير ووصفتها بالمؤلمة والابتلاء، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وقالت إنها قررت توثيق رحلة علاجها لكي تعرض جانب آخر من حياتها مثلما تعرض الجوانب الأخرى، وعلقت على الفيديو قائلة:" لحظات توتر كلنا بنتعرض لها قبل أي عملية او فحص طبي أكيد بنتوتر وأكيد بنقلق".

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بسمة وهبة تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وأقلقت بسمة وهبة جمهورها وزملائها بعد نشرها تفاصيل رجلة علاجها الجديدة، وانهالت الدعوات بالشفاء والتعليقات على منشوراتها الأخيرة، والتي أثارت القلق لدى البعض بسبب خضوع بسمة وهبة للفحوصات مجدداً بعد رحلة علاجها من السرطان منذ سنوات، وكانت بسمة وهبة قد أجرت عملية جراحية في الأمعاء العام الماضي ونفت عودة إصابتها بالسرطان.