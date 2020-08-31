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خالد عليش يُعلق على سيارة ياسمين صبري الجديدة

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قام الفنان خالد عليش بالتعليق على السيارة "رولز رويس" التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته الفنانة ياسمين صبري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب خالد عليش منشورًا قال فيه:"بخصوص الرولز رويس اللي عمالين تتكلموا عليها طبعا هي عربية محترمة بس العربية النوبيرا النبيتي بتاعة عبدالحميد لو فركت معاها علي طريق سريع هتزعلها جامد و تكييفها تلاجة وفيها بلوتوث و كمبيوتر رحلات".

وفي سياق آخر، شارك خالد عليش مؤخرًا في مسلسل "واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري،
ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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