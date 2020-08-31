"بالبنط العريض' لحسين الجسمي توصل تحقيق أرقام قياسية عبر اليوتيوب

مازالت أغنية المطرب حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض" تحقق نجاح في المشاهدة على "اليوتيوب"، وذلك بعد طرحها يوم 15 أغسطس الجاري،

استطاعت "أغنية بالنبط العريض" خلال تلك الفترة تجاوز 38 مليون مشاهدة مقتربة على 40 مليون مشاهدة في أقل من إسبوعين، واصبحت الأغنية هي الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا في مصر.

أغنية "بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما..