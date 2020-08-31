استطاعت "أغنية بالنبط العريض" خلال تلك الفترة تجاوز 38 مليون مشاهدة مقتربة على 40 مليون مشاهدة في أقل من إسبوعين، واصبحت الأغنية هي الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا في مصر.
أغنية "بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "بالبنط العريض' لحسين الجسمي توصل تحقيق أرقام قياسية عبر اليوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.