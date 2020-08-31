نجلاء بدر تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة

صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

نجلاء بدر

وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة "صباح الفل".

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وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

كما شاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.