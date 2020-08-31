نائب وزير السياحة: جميع فنادق الجمهورية تستقبل السياح بداية من الغد

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة إن فنادق القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان تبدأ غدا الثلاثاء في استقبال السياح الأجانب للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.

وأضافت ،أن فتح جميع المدن السياحية أمام السياح الأجانب سيتيح لهم زيارة أكثر من مدينة خلال إجازتهم بعد أن كان مقصورا تنقلاتهم خلال الشهرين الماضيين داخل محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، لافتة إلى أنها تتطلع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان هي الوحيدة التي لن تعمل خلال الشهر الحالي حيث ستبدأ في استقبال السياح أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حاليا مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية على صياغة ضوابط عمل الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، لافتة إلى أنه سيراعى بتلك الضوابط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تحفظ حياة العاملين والسياح فى وقت واحد.

ومن جهته قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد ان رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلي الأقصر بعد السماح بعودتها بداية من غدا ستنعش الحركة السياحية آلي المزارات الأثرية بمحافظة الأقصر. وأشار إلى أن فنادق الأقصر الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية وعددها نحو 27 فندقا إضافة إلى 9 مطاعم سياحية جاهزة لاستضافة الزوار بداية من غدا الثلاثاء، لافتا إلى أن القطاع السياحي بالصعيد أتم استعداده لاستقبال السياح.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت ضوابط استئناف نمط السياحة الثقافية والأثرية بداية من شهر سبتمبر.