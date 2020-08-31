رغم ظروف لبنان.. مادلين مطر تحتفل بعيد ميلادها وتشكر أصدقائها

وجهت المطربة اللبنانية مادلين مطر، الشكر لكل أصدقائها الذي احتفلوا بعيد ميلادها.

ونشرت مادلين، صور من عيد ميلادها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "كلمة شكر قليلة لكل المحبين والأصدقاء اللي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة على شفافي وما نسيوا عيد ميلادي".

وأضافت : "كل سنة بيتحول شهر أغسطس لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل أهلي وأصدقائي ومحبيني مشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم اللي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة".