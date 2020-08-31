منة فضالي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها من تدخل بعض الأشخاص في حياتها، واتهمهم لها بالغرور والتكبر، وذلك بعد نشرها لمجموعة من الصور أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

كتبت منة فضالي منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

قالت فيه:"في ناس بتعاتبني تقولي ما أنتي بتسافري أهو ولا همك اللي بيحصل، أحب أقولك أن الصورة دي الصيف اللي فات وأنا متحركتش من بيتي أبدًا وحتى لو سافرت هو حرام، يعني اللي بيسافر بيكون وحش ولا في دماغه ما يمكن مسافر لإنه مخنوق أو هربان من هم أو أي سبب ليه كده وليه أنا بالذات اللي بتعملو معايا كده".

وتابعت منة فضالي قائلة: "محدش يعلم أنا فيا إيه ممكن أتصور وأنزل صور وأنا مش سعيدة، مش لازم نحكم علي الناس ربنا وحده هو اللي يعلم بحالي أنا بعدت عن كل حاجة وعن الناس لاني زهقت بجد ارجوكم بلاش كده، وشكرًا للي حيفهم كلامي صح لإن اغلبكم بيقولي انتي تنكة وأنا لا تنكة ولا زفت واللي مضايق مني ممكن يشيل نفسه من عندي عادي جدًا بمنتهي الأدب".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "لما كنا صغيرين"، "حب عمري"‏، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا .

والجدير بالذكر أن مسلسل "‎لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبد العاطي، بطولة ‏محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم، نبيل عيسى‎.‎