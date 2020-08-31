الارشيف / فن ومشاهير

منة فضالي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها من تدخل بعض الأشخاص في حياتها، واتهمهم لها بالغرور والتكبر، وذلك بعد نشرها لمجموعة من الصور أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

كتبت منة فضالي منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
قالت فيه:"في ناس بتعاتبني تقولي ما أنتي بتسافري أهو ولا همك اللي بيحصل، أحب أقولك أن الصورة دي الصيف اللي فات وأنا متحركتش من بيتي أبدًا وحتى لو سافرت هو حرام، يعني اللي بيسافر بيكون وحش ولا في دماغه ما يمكن مسافر لإنه مخنوق أو هربان من هم أو أي سبب ليه كده وليه أنا بالذات اللي بتعملو معايا كده".

وتابعت منة فضالي قائلة: "محدش يعلم أنا فيا إيه ممكن أتصور وأنزل صور وأنا مش سعيدة، مش لازم نحكم علي الناس ربنا وحده هو اللي يعلم بحالي أنا بعدت عن كل حاجة وعن الناس لاني زهقت بجد ارجوكم بلاش كده، وشكرًا للي حيفهم كلامي صح لإن اغلبكم بيقولي انتي تنكة وأنا لا تنكة ولا زفت واللي مضايق مني ممكن يشيل نفسه من عندي عادي جدًا بمنتهي الأدب".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "لما كنا صغيرين"، "حب عمري"‏، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا .

والجدير بالذكر أن مسلسل "‎لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبد العاطي، بطولة ‏محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، سوزان نجم الدين، محمود حجازي، منة فضالي، كريم قاسم، نبيل عيسى‎.‎

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منة فضالي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا