راغب علامة يعلق على زيارة ماكرون لفيروز

وكتب راغب علامة تغريدة عبر حسابه الشخص قائلا ": شكرا للرئيس الفرنسي الشاب والمحترم @emmanuelmacron ..
وأضاف" الذي قرر أن يزور السيدة فيروز صوت الملائكة على أرضنا خطوة في منتهى الرقي والأخلاق ورسالة إلى سياسيي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي Flag of Lebanon لا صناديق التزوير والطائفية والتسلّط والتآمر والشياطين".
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