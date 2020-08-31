في ذكرى وفاتها.. تعرف على الاسم الحقيقي لكاميليا وأصولها

كاميليا، من أصول قبرصية وتنتمي لعائلة يهودية لكنها ولدت في الإسكندرية واسمها الحقيقي، هو ليليان فيكتور ليفي كوهين، وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه «أولجا كوهين» والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثت والدتها عن أمها.
ورحلت كاميليا عن عالمنا في عام، 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائر.
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