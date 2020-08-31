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تعليق ساخر من شريف منير على صورة جمعته بالسقا وأحمد رزق

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قام الفنان شريف منير بالتعليق على الانتقادات التي يتلقاها الفنانين باستمرار بسبب نشر صورهم خلال أجازتهم الصيفية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شريف منير صورة جمعته بالفنان أحمد السقا، والفنان أحمد رزق، خلال قضائهم لعطلتهم الصيفية وعلق عليها قائلاً:"آدي يا سيدي الفنانين، عايشين في الفتّة،وبيصيفوا،ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحَر والقرف، حرام عليكم، حِسّوا بالناس،حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

والجدير بالذكر أن الفنان شريف منير، شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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