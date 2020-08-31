بفستان أزرق.. رانيا منصور تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بفيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رانيا منصور في الفيديو بفستان ازرق وعلقت قائلة "صباح الخير" . وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي : - ازاي حلوه كده Advertisements - شكلك يجنن بجد - قمر كالعادة يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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