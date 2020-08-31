هند صبري تظهر بـ"لوك" جديد.. وتستشير جمهورها

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك مختلف خيث اعتمدت على الشعر الكيرلي. واستشارت هند صبري، جمهورها في هذا اللوك وقالت: "ما رأيكم أترك شعري كيرلي؟".

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