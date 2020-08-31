شاهد.. صورة جديدة لـ سوسن بدر من أحدث جلسة تصوير لها

وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية حيث ارتدت فستان ابيض ، وتسريحة شعر فرعونية مقاربة لإحدى اللوحات الفرعونية .
وكان أحدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.
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