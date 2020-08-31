نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى". وأضافت: "شكرًا لله لأنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوى لشريك حياتى اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان". Advertisements

وفي المقابل، قام علي ربيع، بإلغاء المتابعة لـ ندى محمود، أيضًا فلم تظهر هي الأخرى ضمن قائمة متابعيه عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام، الأمر الذي يشير إلى أنهما قاما بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض، أو أن أحدًا منهما قام بعمل حظر «بلوك» للآخر. قامت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ لم يظهر «ربيع» ضمن قائمة المتابعين لدى الزوجة. ويشير التصرف الأخير إلى أحتمالية توتر العلاقة من جديد بين علي ربيع وندى محمود، بعد أن قرر الثنائي في شهر مارس الماضي، العدول والترجع عن الطلاق. يحل اليوم الإثنين 31 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة. ولدت كاميليا في الإسكندرية، لأسرة يهودية من أصول قبرصية، واسمها الحقيقي، هو ليليان فيكتور ليفي كوهين، وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه «أولجا كوهين» والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثت والدتها عن أمها.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تريند الفن | نادية مصطفى تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وزوجة على ربيع تلغى متابعته على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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