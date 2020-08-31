شاهد.. منة فضالي تبرز رشاقتها بإحدى صالات الجيم

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وظهرت منة فضالي في الصورة بملابس رياضية داخل صالة الجيم وعلقت : " عودة " . في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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