نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فجأة افترقنا" و"قولني كلام".. أبرز أغاني ألبوم تامر حسني الجديد في المقال التالي
تحمل الأغنية الأولى عنوان"فجأه افترقنا" وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، الأغنية الثانية تحت عنوان"قولني كلام" وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.
جدير بالذكر أن حسني،طرح مؤخرًا فيديو كليب لأولى أغنيات ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان"اختراع"،الأغنية عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "فجأة افترقنا" و"قولني كلام".. أبرز أغاني ألبوم تامر حسني الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.