نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فجأة افترقنا" و"قولني كلام".. أبرز أغاني ألبوم تامر حسني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضم الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنيتين لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "خليك فولاذي" والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

تحمل الأغنية الأولى عنوان"فجأه افترقنا" وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، الأغنية الثانية تحت عنوان"قولني كلام" وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

جدير بالذكر أن حسني،طرح مؤخرًا فيديو كليب لأولى أغنيات ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان"اختراع"،الأغنية عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

