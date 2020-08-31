وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ،ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، شريف الدسوقى، طارق الابيارى،ندى بهجت.
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمد صبحى" و سيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سامح عبد العزيز أفضل مخرج دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الثامنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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