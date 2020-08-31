جيل جديد.. عمرو مصطفى يدعم المواهب الفنية

حرص الملحن عمرو مصطفي، علي دعم المواهب الفنية عن طريق نشر مقطع فيديو طريق صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام.
حيث طلب من الشعراء الجدد البدء في كتابة اعمال جيدة من أجل اختيارها وتنفيذها في أسرع وقت .
وعلق على الفيديو: "زي ما وعدتكم (التيمه ) هيكتب عليها الشعراء و ييعتوهالي عالفيس بوك inbox.. و بعدها نختار صوت جديد يغنيها و بعدها نختار موزع جديد يوزع الأغنيه...جيل جديد قريبًا. بالتوفيق".
وكان عمرو مصطفى قد أعلن عبر حسابه على " فيس بوك "أنه سيقدم مسابقة لاكتشاف شعراء وموزعين ومطربين جدد، لتقديمهم للساحة الغنائية.
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