بطلي تقلديني... شادي شامل يوجه رسالة لياسمين صبري ... "تفاصيل"

نشر الفنان شادي شامل مجموعة صور من ضمنهم صورة لياسمين صبري علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووضح من الصور ان ياسمين صبري ترتدي نفس "النظارة" التي يرتديها "شادي" .

وعلق "شادي" علي الصور قأئلا: مش هتبطلي تقلديني بقي .. وتخشي تشوفي صوري علي الانستجرام .. بس انا بقي لبستها من سنة ونص .

وشارك شادي شامل في فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي تم عرضه في عام 2010 من بطولة احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وظهر شادي شامل في الفيلم ضيف شرف يجسد شخصية "العندليب" عبد الحليم حافظ.

يذكر أن شادي شامل أول ظهور له كان بعد فوزه بالمسابقة التي نظمت لعمل مسلسل يروري قصة حياة "العندليب" و فاز به بسبب الشبه الكبير بينه و بين عبد الحليم حافظ.

