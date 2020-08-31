نشر الفنان شادي شامل مجموعة صور من ضمنهم صورة لياسمين صبري علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعلق "شادي" علي الصور قأئلا: مش هتبطلي تقلديني بقي .. وتخشي تشوفي صوري علي الانستجرام .. بس انا بقي لبستها من سنة ونص .
وشارك شادي شامل في فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي تم عرضه في عام 2010 من بطولة احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وظهر شادي شامل في الفيلم ضيف شرف يجسد شخصية "العندليب" عبد الحليم حافظ.
يذكر أن شادي شامل أول ظهور له كان بعد فوزه بالمسابقة التي نظمت لعمل مسلسل يروري قصة حياة "العندليب" و فاز به بسبب الشبه الكبير بينه و بين عبد الحليم حافظ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بطلي تقلديني... شادي شامل يوجه رسالة لياسمين صبري ... "تفاصيل" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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