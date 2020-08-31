بالفيديو.. "إيه جابك" ليوسف تتخطى مليون مشاهدة بعد ٣ أيام من طرحها

تخطت أغنية " ايه جابك " للمطرب الشاب يوسف المليون مشاهدة بعد ٣ أيام من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

اغنية "ايه جابك" من كلمات محمد عاطف والحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، ومن إنتاج شركة "كامب" والتى تعاقدت مؤخرًا مع النجم الكبير حميد الشاعري.

من جهة آخري انتهي يوسف من تسجيل ٧٠٪؜ من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم، محمد رفاعي، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود خيامي، اشرف سالم، عنتر هلال، مجدي عبدالعزيز، سمر حسين ادام، اشرف امين، عنتر هلال، اسامه سامي، زياد حسن، سمير زكي، توما، طارق عبدالجابر، زيزو فاروق، نديم الشاعري.