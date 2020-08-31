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تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة

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قام اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، بحذف الصور الحديثة التي جمعته بـ الفنانة منة عرفة، عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعدما أثارا الجدل حول علاقتهما، إن كانت عاطفية أو غير ذلك. 
وأبقى علي غزلان، على الصور التي جمعته بـ منة عرفة، في المناسبات العامة فقط، وهو نفس الذي فعلته منة عرفة، قبل شهرين، إذ قامت بحذف بعض الصور أيضًا، من عبر حسابها، وأنقطعت عن الظهور معه مجددًا. 

تصرف علي غزلان، ومنة عرفة، أكد بشكل كبير أنباء انفصالهما التي ترددت من قبل، لاسيما وأنهام لم يظهران معًا منذ فترة طويلة، بعدما كانا يعتادان الظهور في الأماكن العامة والخاصة. 

تعود علاقة منة عرفة وعلي غزلان، إلى أواخر العام الماضي 2019، وذلك حينما انتشرت صورهما بشكل مكثف على انستجرام، وظلا يترددان معًا على الأماكن العامة، في كثير من المناسبات، ما زاد من الشك حول وجود علاقة عاطفية بينهما. 

ولم يؤكد الثنائي (منة وعلي) أخبار ارتباطهما بشكل رسمي، إلا أن الأخير أكد ذلك بشكل غير مباشر، حينما سخر من تصريح منة في برنامج «رامز مجنون رسمي»، والتي قالت فيه إنها ليست مرتبطة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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