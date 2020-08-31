نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أحمد الفيشاوى فى الفيديو برفقة زوجته وأبنائها من حمام السباحة. وعلق أحمد الفيشاوى قائلًا: "وقت الصيف مع فتياتي". اقرأ أيضًا: يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم. يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من حمام السباحة.. شاهد أحدث ظهور لأحمد الفيشاوى برفقة زوجته وأطفالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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