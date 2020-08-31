حسن شاكوش: مقدرش اتحدي قرار النقابة

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش علي الرد بسبب وقف حفلاته الغنائية بتونس بعد قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين .



كتب شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " : "الحمد لله على كل شيء.. أنا مقدرش اتحدى قرار النقابة وبرغم كدا احترمت قرار النقابة ومن ساعة ما القرار نزل وأنا مش باخد شغل ولا بشتغل بس أنا ملتزم بعقود برا مصر ولو ماتنفذتش الحفلات في بنود كتير ضدي .

تابع : أنا ملتزم بكل قرارات النقابة، ومفيش أغاني ليا نزلت فيها إسفاف ولا كلمة غلط".