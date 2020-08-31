نوال الزغبى عن الحكومة اللبنانية: بيروح العاشق وبيجى المعشوق

كتبت الفنانة نوال الزغبى تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقالت الزغبى ، من خلال تغريدتها :" عنا بلبنان بيروح العاشق وبيجي المعشوق#لبنان

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي ، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد