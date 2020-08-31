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عمرو الباز ينتهي من تصوير أول أغانيه "مش باقية"

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انتهي المطرب الشاب عمرو الباز من تصوير اول اعماله الغنائيه بعنوان "مش باقيه" علي طريقه الفيديو كليب وتم تصويرها في امريكا ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه علي العديد من القنوات الفضائية.

"مش باقيه" كلمات والحان اسلام طه و توزيع وماستر مينو وانتاج تريند اجينسي و اخراج مينو نبيل .

كما يعقد "عمرو" ايضا عدد من الجلسات الفنيه مع اهم الشعراء والملحنين والموزعين لاختيار العديد من اغانيه المقبله .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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