إيما روبرتس تؤكد حملها في صورة مع حبيبها.. شاهد

نشرت الممثلة العالمية ​إيما روبرتس​ اول صوره جديده لها وهي حامل و ذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "

و ظهرت إيما في الصوره مع حبيبها غاريت هيدلوند حيث اكدت خبر حملها الذي انتشر في الفترة الماضية بقوة.

وعلقت إيما علي الصوره وكشفت عن جنس المولود قائله :" أنا وأكثر شابين أحبهما".

و يذكر أن قصة حب إيما وغاريت بدأت في عام 2019 بعد أن أنهت هي علاقتها الطويلة بالممثل إيفان بيترز، ورصدتهما عدسات الكاميرات لأول مرة وهما يتبادلان القبل خلال عشاء في لوس أنجلوس.