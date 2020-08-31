فيديو انتصار الشراح تعلق على "الثراء الفاحش" لبعض الفنانين وتشيد بصديقها داود حسين:"ماقدرش استغنى عنه"

حلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح ضيفة على برنامج "ع السيف" الذي يعرض على قناة atv الكويتية، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا وتسببت في دخولها للمستشفى لعدة أيام.

انتصار الشراح تتحدث عن أزمتها الصحية

وبالرغم من أن انتصار الشراح لم تتحدث عن تفاصيل ما تعرضت له، لكنها شددت على أنها لم تعتب على أي من المقربين منها أو من لم يقف بجانبها في تلك الأزمة، لافتة إلى أنها تقدر تمامًا أن لكل شخص ظروفه الخاصة خاصة في تلك الفترة، مُضيفة: "هذه الأزمة علمتني ماعتبش على حد.. والحمد لله شر وعدى".

وأكدت النجمة الشهيرة أنها تعلمت الكثير خلال فترة الحظر الطويلة التي قضتها بالمنزل مع أسرتها بعد انتشار فيروس كورونا، حيث أقدموا على العديد من الأشياء التي لم يفعلوها منذ مدة طويلة كلعب بعض الألعاب مثل البلياردو والضومنة وغيرها.

انتصار الشراح تتمنى التعاون مجددًا مع داود حسين

في سياق أخر تحدثت الفنانة انتصار الشراح عن علاقتها بالفنان الكبير داود حسين، وتمنت التعاون معه مجددًا بعدما كونا ثنائيًا ناجحًا في الماضي، وتابعت: "إن شاء الله نشتغل قريبًا مع بعض، وهو يظل أخ وصديق وزميل وأنا ماقدرش استغنى عنه وهو أعتقد لا يقدر يستغنى عني".

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انتصار الشراح تعلق على الثراء الفاحش لبعض الفنانين

وأثارت النجمة الكويتية الجدل بسبب تصريحها عن الأجور الباهظة لبعض الفنانين، وهل تستطيع فعلًا أن تحقق لهم الثراء الذي يعيشون فيه أم لا، وأضافت: "كل واحد وذكائه ممكن لو كنت مسرف مارح تجمع ولا تخلي شيء للزمن، وفي ناس يقدرون يسوون.. والحمد لله قدرت أسوي شيء للزمن".

لكنها اعترضت على فكرة ثراء بعض الفنانين الجدد رغم دخولهم المجال الفني قبل سنوات قليلة، وتابعت: "لما يكون واحد صارله سنة ولا اتنين ولا خمسة وعنده كل هذه الأشياء فهنا يبقى في علامة استفهام".