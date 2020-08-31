نقل الفنان السعودي خالد الرفاعي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

نقل الفنان السعودي خالد الرفاعي إلى المستشفى وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، مما جعل العديد من زملائه وأصدقائه يطالبون بالدعاء له من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية.

نقل الفنان خالد الرفاعي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

كشف المخرج والفنان السعودي فيصل الشعيب عبر حسابه على "تويتر" عن إصابة الفنان خالد الرفاعي بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى، وقد استدعت حالته دخوله إلى العناية المركزة، وطالب فيصل الشعيب من متابعيه الدعاء لخالد الرفاعي من أجل أن يتجاوز هذه المحنة فكتب: "يرقد زميلنا خالد الرفاعي في العناية المركزة إثر تعرضه لفيروس كورونا.. لا تحرمونه من دعائكم.. اسأل المولى أن ينزل عليه شفاء لا يغادر سقما".

تعرض الفنان خالد الرفاعي لأكثر من أزمة صحية

علق العديد من اصدقائي ومحبي الفنان خالد الرفاعي على أزمته الصحية وتمنوا له الشفاء العاجل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر فيما يخص الوضع الصحي الحالي للفنان السعودي الذي عاني خلال السنوات الماضية من أكثر من أزمة صحية حيث خضع لجراحة لإزالة ورم في الحلق في عام 2018، وقد نالت الأزمات الصحية للفنان السعودي اهتمام زملائه الذين ساندوه في هذه الفترة، وقد تسبب وضعه الصحي في الابتعاد عن المشاركة عن الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية.

Advertisements

معلومات عن الفنان خالد الرفاعي

الفنان خالد الرفاعي من مواليد عام 1959 وقد شارك خلال مسيرته التي بدأت في الثمانينات في أكثر من 30 عمل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، كما قدم برامج الكاميرا الخفية، مما اكسبه شهرة واسعة، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها الفنان خالد الرفاعي مسلسل "وجه بن فهره"، و"مطلع النور" كما شارك في بطولة فيلم "شجون"، وكان آخر عمل شارك فيه النجم خالد الرفاعي مسلسل "طقها والحقها"، والذي تم عرضه في عام 2017، وهو من بطولة شعاع توفيق، وأحمد الحسن، وهشام الغامدي، ومريم الغامدي.