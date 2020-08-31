محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته برومانسية ويستعد لتصوير كليب عالمي في دبي

يعيش الفنان المصري محمد رمضان أسعد أوقاته حالياً سواء على الصعيد العائلي او المهني حيث تزامن احتفاله بعيد ميلاد زوجته نسرين عبد الفتاح مع بدء تصوير فيديو كليب عالمي مع النجم الفرنسي ميتر جيمس.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وشارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على حسابه على انستغرام بصورة رومانسية له برفقة زوجته نسرین عبدالفتاح بمناسبة عيد ميلادها، موجها لها معايدة دافئة واصفًا بأنها كل شيء له بالنسبة له قائلًا لها: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي".

وخطفت زوجة محمد رمضان الأنظار بإطلالتها الأنيقة وجمالها حيث ظهرت مرتدية بلوزة برتقالية وبنطلون جينز، وبدت بمكياج برونزي وبشعرها الأشقر المنسدل، فيما تلقت معايدات من جمهور زوجها الذين تمنوا للثنائي حياة زوجية سعيدة.

كنا نشر محمد رمضان تهاني العديد من الجمهور والمشاهير لزوجته وبينهم مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش الذي ظهر من خلال فيديو قال فيه: "طبعًا بنقول لمرات أخويا وحبيبي النجم محمد رمضان لأحلى نسرين كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة"، بدوره قال عمر كمال: "كل سنة وإنت طيبة يا ست البنات كلهم ويارب دايمًا مع بعض إنت والنجم محمد رمضان ويبعد عنكم أي عين يارب"، وغنى لها الثنائي اغنتيهم الشهيرة: "سكر محلي محطوط على كريمة".

محمد رمضان استعرض ايضا عبر ستوري انستغرام الهدية التي حصل عليها من "فيرزاتشي" دبي، وهي عبارة عن حقيبة يد مهداء لزوجته مرسوم عليها صورتهما سويًا.

يذكر ان محمد رمضان لديه طفلين من زوجته الثانية نسرين امام وهما: علي وكنز، ورزق بإبنته حنين من زوجته الأولى.

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محمد رمضان يصور كليب عالمي

محمد رمضان يتواجد حالياً في دبي حيث نشر العديد من مقاطع الفيديو من هناك والتي ظهر في إحداها على متن يخت خلال استجمامه على البحر.

ووصل محمد رمضان الى دبي استعدادا لتصوير فيديو كليب عالمي يجمعه بالفنان الفرنسي ميتر جيمس بعدما انتهى الثنائي من تسجيل الأغنية في وقت سابق، وسيتولى إخراج الكليب حسام الحسيني، الذي سبق له إخراج كليبات عدّة لرمضان، منها: "نمبر وان"، "السلطان"، "الملك"، "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

محمد رمضان يستعد ايضا لمسلسله "موسى" لموسم رمضان 2020 ، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وسيبدأ تصويره في اكتوبر المقبل.