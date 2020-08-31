نجلا راغب علامة يرويان تفاصيل أصعب لحظات حياتهم أثناء انفجار بيروت ..بالفيديو

لحظات رعب صعبة عاشتها عائلة النجم راغب علامة لحظة وقوع انفجار بيروت في 4 اغسطس الماضي، لحظات روى جزءا منها نجليه الشابين خالد ولؤي لبرنامج "ايه تي بالعربي" حيث نجيا من الموت، كاشفين عن قرارهما بالهجرة من لبنان والعيش في دبي.

نجلا راغب علامة يرويان لحظة انفجار بيروت

وظهر كل من خالد ولؤي علامة في لقاء تلفزيوني مع برنامج "ايه تي بالعربي" وتحدثا عن أصعب لحظات حياتهم أثناء اندلاع انفجار في مرفأ بيروت الذي نتج عنه عشرات الضحايا من القتلى والجرحى، وقال خالد علامة إنه كان متواجدا في إحدى المطاعم وسط العاصمة اللبنانية برفقة صديقة له لحظة دوي الانفجار حيث سارع بالركض بشكل جنوني الى خارج المطعم، وحاول الاتصال بوالده من هاتف آخر بعدما نسي هاتفه داخل المطعم ثم استطاع بعد دقائق من طمأنة والده عنه والإطمئنان عليه.

من جهته، النجل الأصغر لراغب علامة، لؤي علامة، قال بأنه كان متواجدا في إحدى المناطق الجبلية البعيدة عن العاصمة لكنه رغم ذلك سمع دوي الإنفجار وشعر بإهتزاز الأرض وكاد أن يسقط من هول الإنفجار، وحاول التواصل مع أهله ولكن دون جدوى بسبب الضغط على الهواتف في تلك اللحظات الأليمة.

وتحدث نجلي راغب علامة عن قرارهما بترك لبنان والإقامة في دبي بسبب الأوضاع في لبنان، مؤكدين بأنهم سيبدؤون حياتهم من الصفر ولن يعتمدا على والدهما في مصروفهما حيث سيتكلان على أنفسهما.

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يذكر ان راغب علامة كان خارج منزله مع عائلته لحظة وقوع الإنفجار، وتعرض منزله لأضرار مادية كبيرة حيث عرض على تويتر مقاطع فيديو أظهرت حجم الخسائر التي أصابت منزله.

راغب علامة بأول رحلة له مع عائلته خارج لبنان

في سياق آخر، شارك راغب علامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة له مع زوجته وابنيه حيث ظهروا معاً أثناء ارتدائهم الكمامة، وعلق على الصورة "من مطار حبيبتنا بيروت، رحلة عائلية لأول مرة منذ 6 أشهر، على أمل أن تعود حياتنا لطبيعتها قريباً".