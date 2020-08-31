حسام حسني يطرح أغنية عارفة عبر يوتيوب

طرح الفنان حسام حسني أغنية " عارفة " والتي كانت ممنوعة من العرض منذ أكثر من عام ، حيث نشرها عبر قناته الخاصة على YouTube.

وعلق حسام حسني على الأغنية : " من ألبوم أحلى البنات.. وتذاع لأول مرة بعد المنع".

وأغنية "عارفة" تم طرحها في ألبوم حسام حسني "أحلى البنات"، الذي طرح عام 2000، وضم عددا من الأغاني منها "عارفة" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ولكن إدارة التليفزيون وقتها منعت عرضها.

أغنية "عارفة" كلمات الشاعر عنتر هلال، ومن ألحان وتوزيع حسام حسني نفسه.